Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Biraghi era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio”

Corriere dello Sport

CorSport: “Biraghi era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio”

CorSport: “Biraghi era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio” - immagine 1
Il Corriere dello Sport ritorna sull'addio dell'ex capitano viola
Redazione VN

Tre per uno. Esattamente come l’anno scorso (a meno di novità in arrivo da mercati ancora aperti) saranno tre i giocatori a contendersi la fascia sinistra: Gosens, Fortini e Parisi.

La scorsa stagione al posto di Fortini c’era Biraghi, che in inverno fu ceduto e poi venduto al Torino di Cairo. L'ex capitano della Fiorentina era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio. A questo giro le gerarchie sono chiare fin fa subito, con la possibilità di ruotare in base alla quantità di impegni a cui sarà sottoposta la squadra di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
Repubblica: “Franchi, si amplia il settore ospiti? Possibile arrivo a 700 biglietti”
Nazione: “Meno show, ma rosa più ricca. Pioli ha la Fiorentina A e quella B”

© RIPRODUZIONE RISERVATA