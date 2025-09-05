CorSport: “Biraghi era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio”

Tre per uno. Esattamente come l’anno scorso (a meno di novità in arrivo da mercati ancora aperti) saranno tre i giocatori a contendersi la fascia sinistra: Gosens, Fortini e Parisi.

La scorsa stagione al posto di Fortini c’era Biraghi, che in inverno fu ceduto e poi venduto al Torino di Cairo. L'ex capitano della Fiorentina era convinto che gli sarebbe stato concesso molto più spazio. A questo giro le gerarchie sono chiare fin fa subito, con la possibilità di ruotare in base alla quantità di impegni a cui sarà sottoposta la squadra di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport.