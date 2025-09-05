Ex obiettivi: Bennacer lascia il Milan, andrà in Croazia da Boban

Il mercato italiano è terminato, ma alcuni campionati hanno la possibilità di acquistare i giocatori. Uno di questi è la Croazia, che accoglierà un ex obiettivo viola. Uno dei primi nomi ccostati alla Fiorentina, dopo l'arrivo di Stefano Pioli, è stato Ismail Bennacer. L'algerino è fuori dal progetto del Milan, e lo stesso Pioli lo conosce bene. Poi non se ne è fatto nulla, e Bennacer è rimasto a Milano. Alla fine, come scrive Fabrizio Romano, Bennacer si accaserà alla Dinamo Zagabria. La trattativa si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.