Due gol decisivi ed il mondo cambia. Dopo un'estate vissuta da separato in casa alla Juventus, adesso Dusan Vlahovic è tornato ad essere un uomo da copertina. Il tutto, considerando anche la sua nota situazione contrattuale: a giugno 2026 potrà lasciare la Juventus a parametro zero. Ecco che, allora, alcune società stanno già iniziando a pensarci. E tra queste, secondo la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, c'è in pole position l'Inter.
L’Inter a lavoro per il clamoroso “scippo”: i nerazzurri vogliono Vlahovic a zero
Il centravanti serbo lascerà la Juve a parametro zero alla fine di questo campionato
La situazione è questa: la Juve non molla e proverà nuovamente a cederlo a gennaio, cercando di ricavare qualcosa dal cartellino e risparmiare metà ingaggio (che quest'anno corrisponde a 12 milioni netti...), ma l'obiettivo dell'attaccante serbo e del suo entourage è arrivare a scadenza con i bianconeri. A quel punto la prima preferenza sarebbe la Premier League, ma l'Inter è già a lavoro, con Beppe Marotta che spinge. L'ostacolo è, ovviamente, l'alto ingaggio e tra i nerazzurri solo Lautaro Martinez e Thuram raggiungono all'incirca quel livello di stipendio.
