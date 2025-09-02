Carvajal rivela: “Xabi Alonso ha convinto Ceballos. Stava per andare via”

Alonso decisivo

"Ceballos sembrava che dovesse andare al Marsiglia, anche se poi l'affare è saltato. Xabi (Alonso n.d.r) ha parlato con lui, chiedendogli di rimanere. Gli ha detto che conta su di lui, e che la stagione è molto lunga. Dani ci da qualcosa di diverso, gli piace avere la palla, ci porta calma e tranquillità, che lui non perde mai. Oltre a questo ci regala un'opzione diversa a centrocampo, e il nostro allenatore sa che è unico, in questo senso"