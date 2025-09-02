Carvajal rivela: “Xabi Alonso ha convinto Ceballos. Stava per andare via”

Negli ultimi giorni di mercato spesso le occasioni diventano reltà. Una di queste in casa viola poteva essere Dani Ceballos, estrosa mezz'ala del Real Madrid. In realtà lo spagnolo era stato ad un passo dal Marsiglia, rifiutando all'ultimo la destinazione. Del compagno, ha parlato Dani Carvajal, intervistato da Cadena Cope:
Alonso decisivo—
"Ceballos sembrava che dovesse andare al Marsiglia, anche se poi l'affare è saltato. Xabi (Alonso n.d.r) ha parlato con lui, chiedendogli di rimanere. Gli ha detto che conta su di lui, e che la stagione è molto lunga. Dani ci da qualcosa di diverso, gli piace avere la palla, ci porta calma e tranquillità, che lui non perde mai. Oltre a questo ci regala un'opzione diversa a centrocampo, e il nostro allenatore sa che è unico, in questo senso"
