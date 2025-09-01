Ufficiale: Beltran saluta, va in prestito al Valencia. Il comunicato

Si è chiusa entro la mezzanotte la trattativa che ha portato Lucas Beltran a vestire la maglia del Valencia. L'attaccante argentino - ormai ai margini con Pioli - lascia Firenze con la formula del prestito oneroso e giocherà la stagione in Liga. Di seguito il comunicato viola e post sul canale X degli spagnoli che annuncia l'arrivo del Vikingo: