Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “Il Valencia vuole Beltran dalla Fiorentina: offerto un prestito”

calciomercato

Di Marzio: “Il Valencia vuole Beltran dalla Fiorentina: offerto un prestito”

Beltran
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Valencia avrebbe chiesto al club gigliato il prestito di Lucas Beltran
Redazione VN

Si muove il mercato in uscita attorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Valencia avrebbe chiesto al club gigliato il prestito di Lucas Beltran.

Ricordiamo che l'attaccante argentino è fuori dal progetto di Stefano Pioli, dopo aver rifiutato le destinazioni in Russia e in Brasile

Leggi anche
Calciomercato Fiorentina: acquisti, cessioni, obiettivi. Il riepilogo aggiornato
VN – Ikoné è pronto a lasciare la Fiorentina, accordo con il Paris FC

© RIPRODUZIONE RISERVATA