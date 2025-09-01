Si muove il mercato in uscita attorno alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Valencia avrebbe chiesto al club gigliato il prestito di Lucas Beltran.
Di Marzio: "Il Valencia vuole Beltran dalla Fiorentina: offerto un prestito"
calciomercato
Di Marzio: “Il Valencia vuole Beltran dalla Fiorentina: offerto un prestito”
Ricordiamo che l'attaccante argentino è fuori dal progetto di Stefano Pioli, dopo aver rifiutato le destinazioni in Russia e in Brasile
