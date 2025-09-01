Jonathan Ikone è ufficialmente un giocatore del Paris FC. Come preannunciato dalla nostra redazione, la Fiorentina incassa circa 3 milioni, per Ikone invece un contratto di tre anni a 1,2 milioni annui. Ikone ritroverà anche un ex viola in maglia Paris, ovvero Maxime Lopez, approdato in Francia la scorsa stagione dopo che la Fiorentina non ha esercitato il riscatto dal Sassuolo. Di seguito il comunicato della Fiorentina e il post di benvenuto pubblicato dai francesi: