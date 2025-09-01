Jonathan Ikone è ufficialmente un giocatore del Paris FC. Come preannunciato dalla nostra redazione, la Fiorentina incassa circa 3 milioni, per Ikone invece un contratto di tre anni a 1,2 milioni annui. Ikone ritroverà anche un ex viola in maglia Paris, ovvero Maxime Lopez, approdato in Francia la scorsa stagione dopo che la Fiorentina non ha esercitato il riscatto dal Sassuolo. Di seguito il comunicato della Fiorentina e il post di benvenuto pubblicato dai francesi:
Ufficiale Ikoné al Paris FC: il comunicato e quanto incassa la Fiorentina
Il classe '98 saluta i gigliati.
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Ikoné al Paris F.C".
La società viola riceve un piccolo indennizzo per la cessione, intorno ai 3 milioni, e saluta così il francese arrivato nell'inverno del 2021/22 dal Lille.
