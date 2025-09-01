Pedullà: “Accordo Fiorentina-Monza per Sabiri. Ma lui rifiuta la cessione”

Quella di Abdelhamid Sabiri è stata un'estate particolare. Il marocchino non aveva mai esordito con la maglia della Fiorentina, vista la stagione in Arabia Saudita terminata pochi mesi fa.

Non sembfava rientrare nei piani della dirigenza viola, ma in ritiro Stefano Pioli lo ha spesso utilizzato. Sabiri ha finalmente vestito la maglia della Fiorentina in questa stagione, ma potrebbe doverla lasciare a breve. ll Monza, come scrive Alfredo Pedullà sarebbe fortemente interessato al ragazzo.