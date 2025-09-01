Quella di Abdelhamid Sabiri è stata un'estate particolare. Il marocchino non aveva mai esordito con la maglia della Fiorentina, vista la stagione in Arabia Saudita terminata pochi mesi fa.
Pedullà: “Accordo Fiorentina-Monza per Sabiri. Ma lui rifiuta la cessione”
Sabiri dopo aver esordito in maglia Fiorentina, potrebbe partire. Il Monza di Burdisso bussa alla porta di Pradè
Non sembfava rientrare nei piani della dirigenza viola, ma in ritiro Stefano Pioli lo ha spesso utilizzato. Sabiri ha finalmente vestito la maglia della Fiorentina in questa stagione, ma potrebbe doverla lasciare a breve. ll Monza, come scrive Alfredo Pedullà sarebbe fortemente interessato al ragazzo.
Aggiornamento - Il Monza e la Fiorentina avrebbero trovato l'accordo per il marocchino, ma il ragazzo ha detto no ai brianzoli.
