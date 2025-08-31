Viola News
VN – Ikoné è pronto a lasciare la Fiorentina, accordo con il Paris FC

Jonathan Ikoné è pronto a lasciare la Fiorentina per una nuova avventura in Ligue 1
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Jonathan Ikoné, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, è pronto a lasciare la Fiorentina. Dopo il mancato approdo al Southampton, il francese è vicino all'accordo con il Paris FC, squadra neopromossa in Ligue 1.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina incasserebbe 2/3 milioni. Per Ikoné invece un contratto di tre anni a 1,2 milioni annui. La Fiorentina è in attesa dell'offerta ufficiale, ma c'è ottimismo sulla chiusura della trattativa.

Ex viola

Lì Ikoné ritroverà anche un ex viola, Maxime Lopez, approdato al Paris FC la scorsa stagione dopo che la Fiorentina non ha esercitato il riscatto dal Sassuolo.

