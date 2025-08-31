Uno dei nomi accostato alla Fiorentina è quello dello svincolato Victor Lindelof, difensore svedese classe 1994. La trattativa però al momento è in tramontata con il giocatore che preferisce una destinazione in Premier League. Infatti il difensore sta aspettando di sostenere le visite mediche con l'Aston Villa. Ha inoltre concordato i termini personali per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028: essendo senza squadra, questo equivale ad un "è fatta".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato VN – Fiorentina, sfuma Lindelof: accordo con l’Aston Villa. La situazione dietro
esclusive
VN – Fiorentina, sfuma Lindelof: accordo con l’Aston Villa. La situazione dietro
Il punto della situazione sul reparto difensivo della Fiorentina
Comuzzo e Pablo Marì—
La Fiorentina è inoltre propensa a questo punto a non cedere Pietro Comuzzo. Il Torino invece si è mostrato interessato a Pablo Mari che non sembra rientrare nei piani di Stefano Pioli. Se però non dovesse partire, il reparto difensivo risulterebbe al completo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA