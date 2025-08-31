VN – Fiorentina, sfuma Lindelof: accordo con l’Aston Villa. La situazione dietro

Uno dei nomi accostato alla Fiorentina è quello dello svincolato Victor Lindelof, difensore svedese classe 1994. La trattativa però al momento è in tramontata con il giocatore che preferisce una destinazione in Premier League. Infatti il difensore sta aspettando di sostenere le visite mediche con l'Aston Villa. Ha inoltre concordato i termini personali per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028: essendo senza squadra, questo equivale ad un "è fatta".