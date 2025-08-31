VN – Il punto su Ceballos: Xabi Alonso, la proposta e da cosa dipende

Nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina: Dani Ceballos. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e l'entourage sta cercando una nuova destinazione. Oltre alla Fiorentina, Ceballos, è stato offerto anche a Juventus, Roma e Milan.
Dani Ceballos è in uscita dal real Madrid ed è stato proposto anche alla Fiorentina
La Juventus non sarebbe interessata e il Milan ha come principale obiettivo Rabiot. Per quanto riguarda Fiorentina e Roma, l'operazione sarebbe possibile solo in caso di uscite. Al momento dunque non è un nome caldo, ma la situazione si potrebbe sviluppare nelle ultime ore di mercato.
Le parole di Xabi Alonso—
Nei giorni scorsi sembrava ormai fatta per il passaggio di Ceballos al Marsiglia, ma il tutto è saltato al momento della firma. Dietro al rifiuto del giocatore potrebbe esserci il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso che si è espresso così in merito al centrocampista: "Ceballos resta a Madrid, è una risorsa in più per la rosa".
