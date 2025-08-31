VN – Il punto su Ceballos: Xabi Alonso, la proposta e da cosa dipende

Dani Ceballos è in uscita dal real Madrid ed è stato proposto anche alla Fiorentina

Nicolò Schira 31 agosto - 12:23

Nelle ultime ore è spuntato fuori un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina: Dani Ceballos. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid e l'entourage sta cercando una nuova destinazione. Oltre alla Fiorentina, Ceballos, è stato offerto anche a Juventus, Roma e Milan.

La Juventus non sarebbe interessata e il Milan ha come principale obiettivo Rabiot. Per quanto riguarda Fiorentina e Roma, l'operazione sarebbe possibile solo in caso di uscite. Al momento dunque non è un nome caldo, ma la situazione si potrebbe sviluppare nelle ultime ore di mercato.

Le parole di Xabi Alonso — Nei giorni scorsi sembrava ormai fatta per il passaggio di Ceballos al Marsiglia, ma il tutto è saltato al momento della firma. Dietro al rifiuto del giocatore potrebbe esserci il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso che si è espresso così in merito al centrocampista: "Ceballos resta a Madrid, è una risorsa in più per la rosa".