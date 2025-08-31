L'ultimo rinforzo in attesa di sbarcare a Firenze resta quel Victor Lindelofche la Fiorentina sta seguendo da mesi, da quando è terminato il suo contratto con il Manchester United. L'impressione è che Pradè stia cercando di fargli posto nel pacchetto dei centrali di difesa.
Nazione: "Lindelof attende Comuzzo o Pablo Marì. Ma non c'è fretta: il motivo"
La Nazione
Nazione: “Lindelof attende Comuzzo o Pablo Marì. Ma non c’è fretta: il motivo”
La Nazione sulla situazione che riguarda il centrale svedese
Mentre l'Atalanta continua a provarci per Comuzzo(ma servono sempre 35 milioni), il calciatore più vicino alla cessione sembra Pablo Marí, per il quale il Torinosi è mostrato interessato. Lindelof attende, ha già accettato di buon grado il biennale più opzione sul terzo anno proposto dalla Fiorentina.
Non è una corsa contro il tempo perché il difensore svedese - essendo svincolato - potrà firmare anche dopo lo stop di domani sera a patto che la Fiorentina conservi uno slot over nelle liste per campionato e Conference. Lo scrive la Nazione.
