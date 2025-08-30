Gotta: “Lindelof e Lamptey profili utili per la difesa di Pioli”

Roberto Gotta, giornalista Sky ed esperto di calcio inglese, è intervenuto nel corso del Pentasport Di Radio Bruno per fare il punto sui due possibili nuovi arrivi dalla Premier per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.
Lindelof—
Lindelof è un giocatore rapido negli spazi e nelle chiusure; è chiaro che giocando in una difesa a 3 le sue caratteristiche possono essere molto utili. E' un giocatore che, inspiegabilmente, non aveva trovato un contratto con un club. La sua situazione è molto simile a quella di De Gea, sembra quasi che la nomea negativa del club abbia influenzato anche la considerazioni dei singoli.
Lamptey—
La velocità è il suo elemento principale, questa cosa lo accomuna molto a Dodò, ma è stato utilizzato anche sulla sinistra. Lamptey ha avuto spesso infortuni e questo è uno dei motivi che hanno abbassato il suo prezzo rispetto a qualche anno fa. Al Brighton giocava come terzini ma è stato utilizzato anche più avanzato nel 4-2-3-1. E' cresciuto in una squadra molto vivace tatticamente e sotto questo punto di vista può essere molto utile. Comuzzo adatto alla Premier? Ogni volta che vedo una partita di Premier, la prima cosa che noto è la fisicità dei difensori centrali; è una cosa che non puoi farne a meno nel calcio inglese. Mi ricordo ancora l'impressione che mi fecero i difensori dell'Arsenal.
