Ferrara: “Kean rinnovo importante, Conference obiettivo dichiarato”

Siamo tutti felici per il rinnovo di Kean . Avere l'attaccante forte è la base e molte squadre adesso sono in difficoltà. Essere riusciti a trattenere un giocatore come Kean per almeno un altro anno è molto importante per la Fiorentina che, nell'anno del centenario, vorrà fare qualcosa di importante.

Il percorso in Conference

Nella partita di giovedì abbiamo visto che con l'ingresso dei titolari c'è stato un netto cambiamento. Questo mercato però, è andato a rafforzare la panchina anche se ovviamente, non puoi prendere che panchina e titolari siano allo stesso livello, ma qualcosa è stato fatto. Viti non è tanto distante da Ranieri, Piccoli è un signor attaccante. Ovviamente la Fiorentina punterà all'Europa in campionato ma Conference ti garantisce quel trofeo che a Firenze manca ormai da troppo tempo; quest'ano in Conference non ci sono alibi, è l'obiettivo dichiarato e la Fiorentina sarà molto motivata e per questo non credo che ci saranno grandi rotazioni.