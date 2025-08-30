Viola News
Ferrara: “Kean rinnovo importante, Conference obiettivo dichiarato”

benedetto ferrara
Benedetto Ferrara commenta il rinnovo di Kean, il mercato della Fiorentina e l'obiettivo Conference.
Redazione VN

Il noto giornalista, Benedetto Ferrara, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni

Il rinnovo di Kean

—  

Siamo tutti felici per il rinnovo di Kean. Avere l'attaccante forte è la base e molte squadre adesso sono in difficoltà. Essere riusciti a trattenere un giocatore come Kean per almeno un altro anno è molto importante per la Fiorentina che, nell'anno del centenario, vorrà fare qualcosa di importante.

Il percorso in Conference

—  

Nella partita di giovedì abbiamo visto che con l'ingresso dei titolari c'è stato un netto cambiamento. Questo mercato però, è andato a rafforzare la panchina anche se ovviamente, non puoi prendere che panchina e titolari siano allo stesso livello, ma qualcosa è stato fatto. Viti non è tanto distante da Ranieri, Piccoli è un signor attaccante. Ovviamente la Fiorentina punterà all'Europa in campionato ma Conference ti garantisce quel trofeo che a Firenze manca ormai da troppo tempo; quest'ano in Conference non ci sono alibi, è l'obiettivo dichiarato e la Fiorentina sarà molto motivata e per questo non credo che ci saranno grandi rotazioni.

Comuzzo

—  

Se la Fiorentina riesce ad arrivare a fine mercato trattenendo tutti i top vorrebbe dire aver fatto un mercato vincente, ma faremo il commento definitivo a fine mercato.

 

