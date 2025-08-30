In chiusura l'operazione che porterà Tariq Lamptey, terzino destro del Brighton nato nel 2000 già monitorato dai viola, alla Fiorentina. In mattinata, infatti, i club avrebbero trovato l'accordo per far approdare il giocatore a Firenze, ovvero 6 milioni che arriverebbero subito nelle casse del Brighton, più una percentuale sulla futura rivendita.
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Lamptey alla Fiorentina, ci siamo! Accordo tra i club, contratto pronto
esclusive
VN – Lamptey alla Fiorentina, ci siamo! Accordo tra i club, contratto pronto
La situazione legata all'esterno difensivo nel mirino della Fiorentina.
Al momento, mancherebbe solo il sì definitivo del giocatore ai viola, con Lamptey, infatti, che attualmente prende circa 2 milioni di euro e la Fiorentina che avrebbe offerto un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA