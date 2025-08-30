VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Lamptey alla Fiorentina, ci siamo! Accordo tra i club, contratto pronto

esclusive

VN – Lamptey alla Fiorentina, ci siamo! Accordo tra i club, contratto pronto

Lamptey
La situazione legata all'esterno difensivo nel mirino della Fiorentina.
Nicolò Schira

In chiusura l'operazione che porterà Tariq Lamptey, terzino destro del Brighton nato nel 2000 già monitorato dai viola, alla Fiorentina. In mattinata, infatti, i club avrebbero trovato l'accordo per far approdare il giocatore a Firenze, ovvero 6 milioni che arriverebbero subito nelle casse del Brighton, più una percentuale sulla futura rivendita.

Al momento, mancherebbe solo il sì definitivo del giocatore ai viola, con Lamptey, infatti, che attualmente prende circa 2 milioni di euro e la Fiorentina che avrebbe offerto un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA