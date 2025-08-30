Romano: “Affare in chiusura per Tariq Lamptey alla Fiorentina”

Il laterale ghanese del Brighton sembrava essere tramontato, ma arrivano nuovi segnali

Tariq Lamptey, terzino destro del Brighton nato nel 2000, è ancora nei radar della Fiorentina, nonostante l'affondo stia tardando. Le quotazioni del ghanese, nella lista per il ruolo di possibile vice Dodò, parevano in ribasso dopo il no al Torino per Fortini e la notizia dell'imminente rinnovo di Parisi, eppure in tarda serata Matteo Moretto ha dato conto di un riavvicinamento tra le parti.

Fabrizio Romano ha poi aggiornato nel corso della notte: "Lamptey è ormai sul punto di unirsi alla Fiorentina, dato che l'affare con il Brighton è in chiusura". Arriverà presto l'here we go?

Il Brighton, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ha avanzato una richiesta di 10 milioni, decisamente troppo elevata, mentre qualche infortunio ultimamente ha frenato la crescita del ragazzo. Chiaro che, stando a questo repentino cambio di marcia, un innesto sulla destra possa fare più che comodo, ma a questo punto può tornare d'attualità la questione sovrannumero.