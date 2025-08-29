FOTO – Nicolussi Caviglia e l’abbraccio con Pioli: la firma al Viola Park

Nicolussi Caviglia si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, accordo raggiunto col Venezia. L'ex Juventus si trasferisce sulla base di 8 mln: 1 per il prestito, 7 per il riscatto. Il prestito dovrebbe divenire obbligo al 50% delle presenze da almeno 45'. Questione di limare gli ultimi dettagli e poi Stefano Pioli avrà un nuovo centrocampista.
Nicolussi Caviglia si trasferisce alla Fiorentina per 8 mln, 1 per il prestito oneroso, gli altri per il diritto di riscatto
Nicolussi Caviglia si trova già all'interno del Viola Park, dove ha siglato il nuovo contratto con la Fiorentina. Lo si apprende direttamente dai canali ufficiali di ACF che lo hanno ripreso al momento della firma, insieme al Ds Pradé. Per lui 1 anno, più ulteriori 4 nel caso di riscatto del club viola. Il giocatore vestirà la maglia numero 14, come ha mostrato posando per giornalisti e fotografi.
