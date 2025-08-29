Quando Motta snobbò Fagioli e Kean ed elogiò Nicolussi: “Che errore commesso… “

Hans Nicolussi Caviglia sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, così come Moise Kean e Nicolò Fagioli, fa parte del novero di quei tanti elementi che la Juventus ha scartato dopo qualche anno di prova. Mesi fa, Thiago Motta si è soffermato proprio su questo tema e senza considerare i due giocatori viola, ha elogiato il giovane centrocampista parlando in un'intervista al Corriere della Sera: