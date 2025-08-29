Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Quando Motta snobbò Fagioli e Kean ed elogiò Nicolussi: “Che errore commesso… “

calciomercato

Quando Motta snobbò Fagioli e Kean ed elogiò Nicolussi: “Che errore commesso… “

Fagioli nicolussi
Le parole di Motta su Nicolussi Caviglia e non solo, risalenti a non troppo tempo fa
Redazione VN

Hans Nicolussi Caviglia sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, così come Moise Kean e Nicolò Fagioli, fa parte del novero di quei tanti elementi che la Juventus ha scartato dopo qualche anno di prova. Mesi fa, Thiago Motta si è soffermato proprio su questo tema e senza considerare i due giocatori viola, ha elogiato il giovane centrocampista parlando in un'intervista al Corriere della Sera:

Mi auguro che Fagioli e Kean possano continuare a crescere come stanno facendo. Un giocatore che abbiamo sbagliato a non trattenere? Nicolussi Caviglia, che sta dimostrando grande qualità.

Leggi anche
Moretto rivela: “Prima di Nicolussi, la Fiorentina aveva bloccato Frendrup”
Da Venezia il segnale definitivo: Stroppa non convoca Nicolussi Caviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA