Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina: formula e costi

Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina

Nicolussi Caviglia si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina . Dopo i contatti di questi giorni, Venezia e il club di Rocco Commisso sono riusciti a trovare un accordo.

L'ex Juventus si trasferirà sulla base di 8 mln di euro che potrebbero essere divisi in 7 nel momento del riscatto e 1 per il prestito oneroso. Secondo Alfredo Pedullà, il prestito diventerebbe obbligo al 50% delle presenze. Questione di limare gli ultimi dettagli e poi Stefano Pioli avrà un nuovo centrocampista.