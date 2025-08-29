Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina: formula e costi

calciomercato

Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina: formula e costi

Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina: formula e costi - immagine 1
Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina
Redazione VN

Nicolussi Caviglia si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo i contatti di questi giorni, Venezia e il club di Rocco Commisso sono riusciti a trovare un accordo.

L'ex Juventus si trasferirà sulla base di 8 mln di euro che potrebbero essere divisi in 7 nel momento del riscatto e 1 per il prestito oneroso. Secondo Alfredo Pedullà, il prestito diventerebbe obbligo al 50% delle presenze. Questione di limare gli ultimi dettagli e poi Stefano Pioli avrà un nuovo centrocampista.

Leggi anche
Sky: l’Atalanta fa sul serio per Comuzzo, in arrivo la prima offerta ufficiale
Incontro ok per Nicolussi Caviglia: chiusura vicina, la formula finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA