L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulle mosse della Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato, rivelando anche alcuni retroscena interessanti.
Moretto rivela: “Prima di Nicolussi, la Fiorentina aveva bloccato Frendrup”
Il retroscena di mercato
La società viola ha chiuso per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista in arrivo dal Venezia, ma prima aveva messo nel mirino un altro profilo:
“La Fiorentina aveva bloccato Morten Frendrup del Genoa prima di andare sul centrocampista del Venezia”.
Non solo entrate, però. Sul fronte uscite, infatti, la situazione è altrettanto calda:
“Sono molto calde le situazioni di Antonín Barak e Lucas Beltran, che potrebbero trovare una nuova squadra negli ultimi giorni di mercato. La Fiorentina sta cercando una sistemazione per questi calciatori”.
