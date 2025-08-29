Viola News
Da Venezia il segnale definitivo: Stroppa non convoca Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia sempre più vicino alla Fiorentina
Da Venezia arriva la conferma: Nicolussi Caviglia a ore sarà della Fiorentina.Infatti, sono 22 i giocatori chiamati dal tecnico per la trasferta in casa della Juve Stabia.

Non è stato quindi convocato Nicolussi Caviglia, ormai prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il centrocampista, che ha attirato l’interesse del club viola negli ultimi giorni, non prenderà parte alla sfida di campionato, segnale di un’operazione ormai vicina alla chiusura.

