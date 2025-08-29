Viola News
Tuttosport

Bianco torna in B? Idea last minute per la Samp, e in attacco piace un ex viola

Bianco
Il centrocampista finisce nel mirino dei liguri
Redazione VN

Sulle colonne di Tuttosport trova spazio un approfondimento di mercato per quello che riguarda la Sampdoria. Il club blucerchiato, reduce da una stagione estremamente travagliata sta lavorando per rinforzare tutti i reparti della rosa. A centrocampo, si legge, potrebbe diventare un'opportunità dell'ultimo minuto Alessandro Bianco, fuori dal progetto della Fiorentina. 

In attacco, intanto, pe ri liguri c'è in pole il nome di un ex viola. Si tratta di Andrea Belotti, oggi in forza al Como. " Un matrimonio difficile ma non impossibile quello con l’attaccante in uscita dal Como, soprattutto per via di un ingaggio - 2.7 milioni annui - insostenibili per le casse doriane che non possono andare oltre i 500 mila".

