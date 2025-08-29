Sulle colonne di Tuttosport trova spazio un approfondimento di mercato per quello che riguarda la Sampdoria. Il club blucerchiato, reduce da una stagione estremamente travagliata sta lavorando per rinforzare tutti i reparti della rosa. A centrocampo, si legge, potrebbe diventare un'opportunità dell'ultimo minuto Alessandro Bianco, fuori dal progetto della Fiorentina.
Bianco torna in B? Idea last minute per la Samp, e in attacco piace un ex viola
In attacco, intanto, pe ri liguri c'è in pole il nome di un ex viola. Si tratta di Andrea Belotti, oggi in forza al Como. " Un matrimonio difficile ma non impossibile quello con l’attaccante in uscita dal Como, soprattutto per via di un ingaggio - 2.7 milioni annui - insostenibili per le casse doriane che non possono andare oltre i 500 mila".
