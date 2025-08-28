Sky: l’Atalanta fa sul serio per Comuzzo, in arrivo la prima offerta ufficiale

Dopo l'errore che ha causato il primo gol del Polissya, arriva la notizia di una mossa imminente della Dea per il difensore

Nemmeno il tempo di archiviare la vittoria in rimonta sul Polissya, che dobbiamo registrare una notizia importante di mercato a fonte Sky: il giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, riferisce di come l'Atalanta sia pronta a formulare un'offerta ufficiale per Pietro Comuzzo , difensore classe 2005 della Fiorentina titolare e protagonista in negativo con un errore sul primo gol subito dai viola contro gli ucraini.

Non vengono specificate le cifre, ma una cosa è certa: il prezzo di Comuzzo è fissato sui 35 milioni di euro, dato che l'offerta dell'Al-Hilal rifiutata dallo stesso difensore cresciuto nella Primavera viola era dello stesso valore. Seguiranno importanti aggiornamenti nella giornata del 29 agosto.