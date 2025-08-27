Viola News
Di Marzio: l’Atalanta sonda Comuzzo, ma pista complicata. La situazione

L'Atalanta ci prova per Comuzzo in questi ultimi giorni di mercato. Il difensore, dopo il no all'Al Hilal, preferisce restare in Italia
Nonostante il "no" all'Arabia Saudita e ai petroldollari dell'Al Hilal, potrebbe non essere del tutto chiuso il calciomercato attorno a Pietro Comuzzo. L'Atalanta - riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio - pensa al centrale viola per la difesa, ma l’operazione non è semplice. La Fiorentina infatti chiede 30 milioni più 5 di bonus.

Una cifra ritenuta molto alta dal club nerazzurro, che complica la buona riuscita dell'operazione. Resta perciò da capire se l’Atalanta deciderà di fare questo sforzo economico negli ultimi giorni di mercato, con il giocatore che ha rifiutato il club di Inzaghi perché preferisce rimanere in Italia. In entrata per la Fiorentina sempre più vicino l'arrivo di Lindelof, svincolato dopo la fine del contratto con il Manchester United.

