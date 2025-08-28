Pablo Marì non sembra rientrare nei piani della Fiorentina di Stefano Pioli, anzi. L'ottimo inizio di Marin Pongracic lo ha relegato nel ruolo di riserva e la richiesta del tecnico viola di un nuovo difensore potrebbe spingere lo spagnolo a cambiare aria.
VN – Continua l’asse Firenze-Torino. Pablo Marì è stato proposto ai granata
Continuano le voci di mercato attorno al centrale viola, Pablo Marì. Lo spagnolo potrebbe partire in questi ultimi giorni di trattative
Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'Atletico Mineiro come club particolarmente interessato al centrale ex Monza. In queste ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Marì è stato proposto al Torino, che è in cerca di un difensore e potrebbe voler acquistare esperienza nel reparto arretrato.
Arrivato lo scorso gennaio, Pablo Marì ha il contratto in scadenza nel 2026. La Fiorentina, cedendolo, potrebbe tornare sul mercato per regalare a Stefano Pioli un difensore capace di eseguire alla perfezione le sue richieste. In queste ultime ore, in questo senso, sono caldissimi i nomi di Victor Lindelof e Diogo Leite dell'Union Berlino.
