VN – Continua l’asse Firenze-Torino. Pablo Marì è stato proposto ai granata

Pablo Marì non sembra rientrare nei piani della Fiorentina di Stefano Pioli , anzi. L'ottimo inizio di Marin Pongracic lo ha relegato nel ruolo di riserva e la richiesta del tecnico viola di un nuovo difensore potrebbe spingere lo spagnolo a cambiare aria.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'Atletico Mineiro come club particolarmente interessato al centrale ex Monza. In queste ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Marì è stato proposto al Torino, che è in cerca di un difensore e potrebbe voler acquistare esperienza nel reparto arretrato.