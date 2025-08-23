Pablo Marì non sembra rientrare nei piani della Fiorentina di Stefano Pioli, anzi. L'ottimo inizio di Marin Pongracic lo ha relegato nel ruolo di riserva e la richiesta del tecnico viola di un nuovo difensore potrebbe spingere lo spagnolo a cambiare aria.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Pablo Marì sempre più in uscita: piace a un club brasiliano
esclusive
VN – Pablo Marì sempre più in uscita: piace a un club brasiliano
Si muove il mercato intorno al difensore della Fiorentina
Per questo motivo qualcosa si starebbe muovendo sul fronte cessione, con Pablo Marì richiesto all'estero.In particolare, sarebbe stato l'Atletico Mineiro a muovere i primi contatti per arrivare all'ex centrale del Monza, che tanto piaceva a Raffaele Palladino.
Arrivato lo scorso gennaio, Pablo Marì ha il contratto in scadenza nel 2026. La Fiorentina, cedendolo, potrebbe tornare sul mercato per regalare a Stefano Pioli un difensore capace di eseguire alla perfezione le sue richieste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA