VN – Pablo Marì, due club stranieri su di lui: potrebbe lasciare la Fiorentina

Pablo Marì potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrale spagnolo, arrivato lo scorso gennaio con Palladino in panchina, ha attirato l'attenzione di un paio di club stranieri. Già nella giornata di ieri infatti, si è registrato l'interesse dell'Olympiacos per il centrale spagnolo ex Monza.
Arrivato a fronte di un conguaglio di 1 milione, con Raffaele Palladino è subito diventato un leader. Anche con l'avvento di Stefano Pioli sembrava poter mantenere il ruolo da titolarissimo. Ma nelle ultime 2 amichevoli, Marin Pongracic pare averlo nettamente superato nelle gerarchie del tecnico ex Milan.
Inoltre, il suo contratto scade a giugno 2026. Possibile quindi che la dirigenza viola stia valutando di operare un cambio anche in difesa, soprattutto in caso di arrivo di offerte interessanti.
