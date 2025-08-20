In casa Fiorentina si guarda anche alla gestione degli esuberi in rosa, con alcuni giocatori pronti a salutare o a vedere definita la loro posizione entro i prossimi giorni. Tra questi spicca Josip Brekalo: la risoluzione del contratto con il club viola è prevista già per domani, aprendo ufficialmente al suo passaggio al Real Oviedo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Da Barak a Pablo Marì: si muove il mercato in uscita della Fiorentina
esclusive
VN – Da Barak a Pablo Marì: si muove il mercato in uscita della Fiorentina
Il punto sulle cessioni in casa Fiorentina
Per quanto riguarda Antonin Barak, invece, la Fiorentina attende eventuali offerte concrete: il centrocampista resta sul mercato. Situazione simile per Pablo Marí, il cui futuro sembra orientato all’estero, con 3-4 club stranieri che stanno valutando l’acquisto del difensore spagnolo.
Infine, per Jonathan Ikoné la società sta ancora studiando la miglior soluzione: l’ala francese potrebbe essere ceduta o trovata una formula di utilizzo più congeniale altrove.
La Fiorentina, insomma, lavora parallelamente agli innesti sul mercato in entrata anche per sistemare la rosa e garantire a Stefano Pioli un organico funzionale e compatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA