VN – Per il ruolo di vice-Dodò c’è Zanoli: si prova il sorpasso su un club di A

Pochi giorni fa, tramite i colleghi di Radio Bruno, è stata svelata la probabile permanenza in rosa di Niccolò Fortini . Confermata dalla fumata grigia delle trattative col Torino e dalle parole in conferenza stampa di Stefano Pioli .

La situazione legata al gruppo dei terzini, però, resta ancora tutta da delineare. Il rinnovo di Parisi fino al 2029 non scongiura una sua possibile partenza e Fortini potrebbe diventare così il vice-Gosens. Sulla destra rimarrebbe libera la posizione di alternativa a Dodò.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il profilo adatto a giocare sulla fascia destra, sono stati avviati dei contatti con il procuratore Alessandro Moggi, per il classe 2000 di proprietà del Napoli, Alessandro Zanoli. Esterno che nelle ultime due stagioni è andato in prestito in tre squadre diverse: Sampdoria, Salernitana e Genoa.