Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VN – Per il ruolo di vice-Dodò c’è Zanoli: si prova il sorpasso su un club di A

esclusive

VN – Per il ruolo di vice-Dodò c’è Zanoli: si prova il sorpasso su un club di A

zanoli
La Fiorentina continua a guardare con attenzione il mercato dei terzini. Ecco il possibile profilo del vice-Dodò
Nicolò Schira

Pochi giorni fa, tramite i colleghi di Radio Bruno, è stata svelata la probabile permanenza in rosa di Niccolò Fortini. Confermata dalla fumata grigia delle trattative col Torino e dalle parole in conferenza stampa di Stefano Pioli.

La situazione legata al gruppo dei terzini, però, resta ancora tutta da delineare. Il rinnovo di Parisi fino al 2029 non scongiura una sua possibile partenza e Fortini potrebbe diventare così il vice-Gosens. Sulla destra rimarrebbe libera la posizione di alternativa a Dodò.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il profilo adatto a giocare sulla fascia destra, sono stati avviati dei contatti con il procuratore Alessandro Moggi, per il classe 2000 di proprietà del Napoli, Alessandro Zanoli. Esterno che nelle ultime due stagioni è andato in prestito in tre squadre diverse: Sampdoria, Salernitana e Genoa.

Sul giocatore nato a Carpi rimane in vantaggio l'Udinese, ma la Fiorentina rimane in lizza in attesa di ulteriori sviluppi

Leggi anche
VN – Continua l’asse Firenze-Torino. Pablo Marì è stato proposto ai granata
Lindelof/Leite, una scelta che dirà tutto sulla difesa della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA