Radio Bruno: Fortini verso la permanenza. La Fiorentina vuole puntare su di lui

Arrivano altri aggiornamenti sulla situazione relativa a Niccolò Fortini . A darli sono i colleghi di Radio Bruno che spiegano come per il classe 2006 stia tramontando l'idea di una cessione. Il ragazzo, in prestito alla Juve Stabia lo scorso anno, viaggia infatti verso una permanenza, con il club che vuole puntare su di lui già da quest'anno.

Non è mai stato considerato nella lista dei possibili esuberi del mercato viola e nelle ultime ore ci sono stati degli incontri importanti tra la Fiorentina e l'entourage di Fortini.