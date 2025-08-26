Viola News
Comuzzo non è più incedibile. Pronta una grande offerta dall’Arabia

Il futuro di Pietro Comuzzo appare più in bilico del previsto. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una grande offerta dall'Arabia
Dopo qualche settimana di sosta, la permanenza di Pietro Comuzzo in viola torna ad essere in discussione. In passato era la Premier League il principale spauracchio per una possibile partenza del centrale classe 2005, adesso è il continente che cambia ma negli ultimi giorni di mercato Comuzzo potrebbe entrare all'interno di qualche trattativa.

Secondo quanto riportato fa TMW, la Fiorentina non riterrebbe più incedibile il difensore friulano e in caso di offerta da 35 milioni di euro il club viola potrebbe decidere di lasciarlo partire. Le sirene non arriverebbero più dalla Premier League, ma dalla Saudi Pro League, ovvero il massimo campionato arabo.

Comuzzo sarebbe finito nel mirino di Simone Inzaghi e dell'Al-Hilal, che potrebbe, nelle prossime ore, formulare un'offerta. In caso di esito positivo della trattativa, la Fiorentina investirebbe la cifra nel suo sostituto e in altre operazioni in grado di rinforzare più reparti della squadra di Pioli.

Il centrale classe 2005, se proprio dovesse lasciare la Fiorentina vorrebbe farlo per un club europeo, ma la decisione, in caso, sarà presa soltanto dopo aver valutato l'offerta araba.

