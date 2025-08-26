Arrivano conferme rispetto all'interesse della Fiorentina per il difensore Victor Lindelof. Il classe 94, svincolatosi dal Manchester United, è finito nel mirino della Fiorentina che però dovrà fare i conti con la concorrenza. Su di lui ci sono infatti anche Everton e Brentford. A scriverlo è Alfredo Pedullà.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole”
calciomercato
Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole”
Aggiornamenti sui club che vorrebbero arrivare allo svedese
© RIPRODUZIONE RISERVATA