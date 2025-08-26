Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole”

calciomercato

Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole”

Conferme su Lindelof ma occhio alla Premier. Pedullà: “Ecco chi lo vuole” - immagine 1
Aggiornamenti sui club che vorrebbero arrivare allo svedese
Redazione VN

Arrivano conferme rispetto all'interesse della Fiorentina per il difensore Victor Lindelof. Il classe 94, svincolatosi dal Manchester United, è finito nel mirino della Fiorentina che però dovrà fare i conti con la concorrenza. Su di lui ci sono infatti anche Everton e Brentford. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

Leggi anche
Riprende quota Nicolussi Caviglia. Pedullà: “E non dipende da Mandragora”
Blitz viola per lo svincolato Lindelof. Romano: “Si tratta con gli agenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA