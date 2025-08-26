Blitz viola per lo svincolato Lindelof. Romano: “Si tratta con gli agenti”

La Fiorentina vuole un centrale di difesa e la scelta sembra ricaduta su Victor Lindelof, difensore classe 94 svincolatosi dal Manchester United. A dare aggiornamenti in merito è il super esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come sia in corso una trattativa fra la Fiorentina e l'entourage del ragazzo. La palla passa ora allo svedese, che ha ricevuto anche due offerte dalla Premier League. La Fiorentina sta tentando di chiudere l'affare.