Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Blitz viola per lo svincolato Lindelof. Romano: “Si tratta con gli agenti”

calciomercato

Blitz viola per lo svincolato Lindelof. Romano: “Si tratta con gli agenti”

Blitz viola per lo svincolato Lindelof. Romano: “Si tratta con gli agenti” - immagine 1
Fiorentina in pressing sullo svedese
Redazione VN

La Fiorentina vuole un centrale di difesa e la scelta sembra ricaduta su Victor Lindelof, difensore classe 94 svincolatosi dal Manchester United. A dare aggiornamenti in merito è il super esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come sia in corso una trattativa fra la Fiorentina e l'entourage del ragazzo. La palla passa ora allo svedese, che ha ricevuto anche due offerte dalla Premier League. La Fiorentina sta tentando di chiudere l'affare.

Leggi anche
VN – La genesi di Piccoli alla Fiorentina: come nasce l’idea e chi lo voleva
Massara: “Non rinnoveremo Pellegrini. Stiamo valutando le varie situazioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA