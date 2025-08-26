Riprende quota Nicolussi Caviglia. Pedullà: “E non dipende da Mandragora”

Non solo Lindelof, la Fiorentina cerca rinforzi anche a centrocampo. E a questo proposito riprende quota un nome uscito nelle scorse settimane. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia cresciuto nella Juventus. A scriverne è Alfredo Pedullà che spiega come dopo una fase di standby la Fiorentina lo stia valutando con forza. Il nome del centrocampista è svincolato dalla possibile partenza di Mandragora, sarebbe soltanto un'aggiunta ad un centrocampo che necessita di qualità.