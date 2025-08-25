La moViola: Sozza gestisce, con difficoltà. Comuzzo no rigore e i gialli…

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport si soffermano sulla moviola di Cagliari-Fiorentina, in particolare sulla prestazione dell'arbitro Sozza . Di seguito i voti e i commenti dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 - Partita non semplice che Sozza riesce a tenere in pugno. Al 21' salvataggio proprio sulla riga di Gosens con la palla che stava per entrare in porta sul colpo di testa di Folorunsho. A fine primo tempo proteste del Cagliari per un mani di Comuzzo: ma il braccio è in posizione congrua e la palla è inaspettata. Gli animi si scaldano nella ripresa ma Sozza non va in difficoltà.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6 - Partita tenuta con qualche difficoltà da parte di Sozza: tante proteste, a volte troppe, su qualsiasi decisione, soprattutto nel finale di gara. L’arbitro internazionale di Seregno non agevola, la linea disciplinare non sembra essere sempre lineare. Chiude la sua prima in serie A con addirittura 32 falli fischiati e 6 ammoniti. Chiede un rigore il Cagliari per un tocco di braccio destro di Comuzzo sul colpo di tacco di Luperto seguente alla punizione di Esposito: braccio al corpo, in chiusura, corretto far proseguire. Tocco di Folorunsho, De Gea para ma non in paniera perfetta, il pallone scivola verso la linea di porta e proprio lì la spazza Gosens, prima che lo stesso la superi. La GLT conferma. Lascia qualcosa per strada, Sozza, in particolare alla fine del primo tempo. Se il giallo per Obert (in ritardo su Dodo) è corretto, arriva con grande ritardo quello per Borrelli: alza la gamba su Sohm, gli struscia il ginocchio, prima l’arbitro di Seregno fa proseguire, poi ferma tutto e dopo ancora fa l’ammonizione. Corretta e dovrebbe essere da giallo, allora, anche il pestone di Gudmundsson su Prati. Ed invece non arriva nulla.