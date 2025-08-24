MANDRAGORA 6,5: la scelta di Pioli. Entra e segna con un inserimento perfetto, con un colpo di testa simile a quello che sfiorò il palo della porta del Betis lo scorso anno. Con un rinnovo in ballo, Mandragora risponde presente.
Cagliari-Fiorentina, pagelle VN: Mandragora, che squillo. Pablo Marì sbaglia tutto
Ecco le nostre pagelle della prima Fiorentina di Stefano Pioli in campionato
PABLO MARI 5: ingresso disastroso per lo spagnolo. Si prende un giallo per un fallo ingenuo su Borrelli e atterra Luvumbo al limite dell'area. In più è in completo ritardo su Luperto.
