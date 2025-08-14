CorFio sulla difesa: “Comuzzo, pericolo Premier League. In bilico anche Pablo Marì?”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Qualcosa può cambiare, in caso di cessioni. È il caso di Comuzzo, negato al Milan, che aveva fatto un tentativo, ma sempre sotto osservazione sia in Bundesliga che in Premier League da dove potrebbero arrivare offerte difficili da rifiutare o di Pablo Marì finito nel mirino dei greci dell’Olympiakos.