Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Qualcosa può cambiare, in caso di cessioni. È il caso di Comuzzo, negato al Milan, che aveva fatto un tentativo, ma sempre sotto osservazione sia in Bundesliga che in Premier League da dove potrebbero arrivare offerte difficili da rifiutare o di Pablo Marì finito nel mirino dei greci dell’Olympiakos.
Corriere Fiorentino
CorFio sulla difesa: “Comuzzo, pericolo Premier League. In bilico anche Pablo Marì?”
Movimenti anche in difesa per la Fiorentina di Stefano Pioli
Manovre ad ora imprevedibili, per le quali cautelarsi come nel caso della corsia destra, dove Fortini potrebbe finire di nuovo in prestito e dove Zortea del Cagliari piace.
