VN – Torino-Fortini, fumata grigia. Respinta l’offerta granata: il punto

Niccolò Fortini
Le ultime sul laterale classe 2006
Nicolò Schira

Nulla di definitivo per quanto riguarda la cessione di Niccolò Fortini al Torino dopo la prima offerta granata. Vagnati ha offerto alla Fiorentina 5 milioni di euro ma il club li ritiene insufficienti e ha respinto l'offerta. La richiesta della Fiorentina per una cessione a titolo definitivo è di 10 milioni di euro. Il club aprirebbe anche ad un'operazione in prestito, ma solo con la formula del prestito secco. Su di lui è vivo l'interesse di diverse big di Serie B, ma il ragazzo non è convinto dalla possibilità di scendere in cadetteria. la situazione resta fluida.

