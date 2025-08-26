VN – Torino-Fortini, fumata grigia. Respinta l’offerta granata: il punto

Nulla di definitivo per quanto riguarda la cessione di Niccolò Fortini al Torino dopo la prima offerta granata. Vagnati ha offerto alla Fiorentina 5 milioni di euro ma il club li ritiene insufficienti e ha respinto l'offerta. La richiesta della Fiorentina per una cessione a titolo definitivo è di 10 milioni di euro. Il club aprirebbe anche ad un'operazione in prestito, ma solo con la formula del prestito secco. Su di lui è vivo l'interesse di diverse big di Serie B, ma il ragazzo non è convinto dalla possibilità di scendere in cadetteria. la situazione resta fluida.