Chi si rivede: Colpani torna in Serie A, Cremonese e Monza pronte all’accordo

andrea colpani
L'esterno mancino sta per firmare con il club grigiorosso
Redazione VN

Ballano circa 500.00 Euro di differenza tra domanda ed offerta per Andrea Colpani, ma alla fine, entro 48 ore, Monza e Cremonese troveranno l'accordo per il passaggio del calciatore ex viola a titolo definitivo in grigiorosso. Dopo una stagione deludente con la maglia della Fiorentina, l'esterno d'attacco era tornato alla casa madre, quella appunto brianzola, senza ricevere offerte concrete. Fino, appunto, a quella della squadra neopromossa in Serie A e protagonista di un avvio brillante con la vittoria di San Siro contro il Milan. Colpani dovrebbe passare alla Cremonese per una cifra che si aggira sui 7 milioni di Euro. Lo riporta calciomercato.com.

