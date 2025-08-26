Come vi avevamo raccontato nelle ultime ore, Niccolò Fortini spinge per trovare una soluzione che gli garantisca più spazio e il Torino lo vuole con grande convinzione. Il nostro esperto di mercato, Nicolò Schira, racconta su X di un accordo raggiunto tra l'entourage del classe 2006 e la società granata sulla base di un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030.
VN – Fortini ha l’accordo col Torino: la durata del contratto. Palla ai due club
Il giovane terzino gigliato cerca più spazio
Ora, ovviamente, serve l'accordo tra il club di Urbano Cairo e la Fiorentina per chiudere l'operazione. I viola, dal canto loro, non sono disposti a cedere definitivamente il cartellino del giovane esterno, mentre il Toro spinge per un acquisto a titolo definitivo.
