VN – Fortini ha l’accordo col Torino: la durata del contratto. Palla ai due club

Il giovane terzino gigliato cerca più spazio
Come vi avevamo raccontato nelle ultime ore, Niccolò Fortini spinge per trovare una soluzione che gli garantisca più spazio e il Torino lo vuole con grande convinzione. Il nostro esperto di mercato, Nicolò Schira, racconta su X di un accordo raggiunto tra l'entourage del classe 2006 e la società granata sulla base di un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030.

Ora, ovviamente, serve l'accordo tra il club di Urbano Cairo e la Fiorentina per chiudere l'operazione. I viola, dal canto loro, non sono disposti a cedere definitivamente il cartellino del giovane esterno, mentre il Toro spinge per un acquisto a titolo definitivo.

