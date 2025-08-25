VN – Fortini, il Torino fa sul serio: avanti tutta, si lavora sulla formula

Il Torino cerca un terzino sinistro e come abbiamo raccontato avrebbe individuato l profilo giusto in Niccolò Fortini della Fiorentina. Il tecnico Marco Baronilo ha ribadito in conferenza stampa: "Ci manca un esterno". , i granata dopo un mercato di buon livello vorrebbero un laterale possibilmente under 22, che non occupi posto nella lista Over. Il ragazzo di proprietà viola rappresenta il profilo ideale, sia a livello anagrafico che pure per qualità e rendimento. Anche se la dirigenza toscana non sembra disposta a cederlo con una formula diversa dal prestito secco.