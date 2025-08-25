VN – Fortini, il Torino fa sul serio: avanti tutta, si lavora sulla formula

Il Torino cerca un terzino sinistro e come abbiamo raccontato avrebbe individuato l profilo giusto in Niccolò Fortini della Fiorentina. Il tecnico Marco Baronilo ha ribadito in conferenza stampa: "Ci manca un esterno". , i granata dopo un mercato di buon livello vorrebbero un laterale possibilmente under 22, che non occupi posto nella lista Over. Il ragazzo di proprietà viola rappresenta il profilo ideale, sia a livello anagrafico che pure per qualità e rendimento. Anche se la dirigenza toscana non sembra disposta a cederlo con una formula diversa dal prestito secco.
Da capire appunto la formula con cui si potrebbe concretizzare l'operazione. Il Torino non vuole che sia un semplice prestito, come vorrebbe la Fiorentina. Il Ds granata Vagnati vorrebbe inserire almeno il diritto di riscatto, con possibile contro-riscatto a favore dei viola. Non è però escluso che alla fine il Torino possa comprarlo a titolo definitivo. La Fiorentina lo valuta 7-8 milioni, mentre l'offerta del Toro potrebbe aggirarsi intorno ai 5.
Il giocatore, dal canto suo, sarebbe felice della destinazione Torino perché potrebbe consentirgli di giocare in Serie A, seppur da riserva di Biraghi. Diversamente da quanto farebbe restando a Firenze, dove è chiuso invece da Gosens e Parisi.
