TS: “Il Torino su Fortini: è la prima idea, il ragazzo apre ma balla la formula”

Il Torino cerca un terzino sinistro e avrebbe individuato in Niccolò Fortini della Fiorentina il profilo giusto. Come abbiamo raccontato, i granata dopo un mercato di buon livello vorrebbero un laterale possibilmente under 22, che non occupi posto nella lista Over. Secondo Tuttosport, il ragazzo di proprietà viola rappresenta il profilo ideale, sia a livello anagrafico che pure per qualità e rendimento. Attualmente, però, la dirigenza toscana non sembra disposto a cederlo diversamente da un prestito secco.
Il Torino punta dritto su Fortini: i granata vogliono un esterno affidabile e giovane. Il ragazzo in granata potrebbe avere più spazio
La Fiorentina crede nel suo ragazzo e non vorrebbe rischiare di perderne il controllo dopo la splendida annata a Castellammare di Stabia, mentre dal Piemonte vorrebbero almeno un'opzione di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe felice della destinazione Torino perché potrebbe giocare in massima serie seppur da riserva. Più difficile, probabilmente, trovare spazio nella sua società di appartenenza essendoci Gosens e Parisi. Toro che segue anche Salah-Eddine della Roma e dall'estero Nagida del Rennes, ma tutti subordinati a Fortini.
