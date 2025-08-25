TS: “Il Torino su Fortini: è la prima idea, il ragazzo apre ma balla la formula”

Il Torino cerca un terzino sinistro e avrebbe individuato in Niccolò Fortini della Fiorentina il profilo giusto. Come abbiamo raccontato, i granata dopo un mercato di buon livello vorrebbero un laterale possibilmente under 22, che non occupi posto nella lista Over. Secondo Tuttosport, il ragazzo di proprietà viola rappresenta il profilo ideale, sia a livello anagrafico che pure per qualità e rendimento. Attualmente, però, la dirigenza toscana non sembra disposto a cederlo diversamente da un prestito secco.