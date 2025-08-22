VN – Capitolo uscite: Parma forte su Beltran, per Fortini in Serie A c’è un club

"Non ho portato Beltran con noi perché è al centro di alcune dinamiche di mercato": così Stefano Pioli parlando dell'attaccante argentino in conferenza stampa alla vigilia del playoff di Conference contro il Polissya. Diciamo che sicuramente quello dell'ex River è il nome più caldo riguardo alle uscite di casa viola. Prima il Flamengo, poi i club russi, adesso il Parma: sono proprio i ducali, infatti, a spingere forte su Beltran in queste ultime ore. Vediamo allora che tipo di offerta arriverà dagli emiliani per il calciatore sudamericano a Pradè e Goretti, che stanno cercando di cederne il cartellino a titolo definitivo.