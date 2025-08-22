"Non ho portato Beltran con noi perché è al centro di alcune dinamiche di mercato": così Stefano Pioli parlando dell'attaccante argentino in conferenza stampa alla vigilia del playoff di Conference contro il Polissya. Diciamo che sicuramente quello dell'ex River è il nome più caldo riguardo alle uscite di casa viola. Prima il Flamengo, poi i club russi, adesso il Parma: sono proprio i ducali, infatti, a spingere forte su Beltran in queste ultime ore. Vediamo allora che tipo di offerta arriverà dagli emiliani per il calciatore sudamericano a Pradè e Goretti, che stanno cercando di cederne il cartellino a titolo definitivo.
VN – Capitolo uscite: Parma forte su Beltran, per Fortini in Serie A c’è un club
In entrata quella che porta a Lamptey come vice Dodò è una pista che diventa sempre più concreta
Un bel po' di movimento c'è anche sulla corsia destra della Fiorentina. Dietro all'inamovibile Dodò ad oggi come alternativa c'è Niccolò Fortini, il quale, però, come avevamo anticipato, dovrebbe andare a giocare con maggiore continuità altrove (ovviamente in prestito). In Serie B il classe 2006 piace praticamente a tutti, ma lui vorrebbe tentare un'avventura in Serie A prima di tornare, magari definitivamente, a Firenze. Ecco che allora il Torino potrebbe essere l'occasione giusta, con i granata che sono pronti a prenderlo. Se Fortini va via, a sostituirlo potrebbe essere davvero Tariq Lamptey, terzino destro del Brighton: occhio però, perché il ghanese piace anche a Galatasaray, Leeds e Southampton.
