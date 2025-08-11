VN – Fortini, non solo Empoli: in Serie B non torna, ma in A? Il punto

Il punto su Niccolò Fortini: piace all'Empoli del suo ex allenatore Pagliuca, ma non solo. Tutte le big di Serie B sono sulle sue tracce

Nicolò Schira 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 16:40)

Tutte le big di Serie B, almeno 3 o 4 squadre, si sono interessate a Niccolò Fortini. Venezia, Sampdoria, Palermo, Monza hanno bussato a inizio mercato per chiedere informazioni. Il classe 2006 è rientrato ala Fiorentina dopo la splendida stagione in cadetteria con la maglia della Juve Stabia, la prima tra i professionisti. E proprio il suo ex tecnico Guido Pagliuca, ora sulla panchina dell'Empoli, è il suo più grande estimatore.

Nei piani della Fiorentina e dello stesso giocatore, però, non c'è in programma un ritorno in B. Al massimo, se dovesse partire, per lui potrebbe essere studiato un percorso che passi da un'esperienza più probante nella massima serie. A tal proposito la Cremonesesi è interessata al ragazzo. Il club lombardo sarebbe ben disposto a ricomporre la miglior coppia di giovani terzini della passata stagione in B: Floriani Mussolini da una parte e Fortini dall'altra.

Va o resta? — Per il momento resta alla Fiorentina, anche se a sinistra è chiuso da Gosens e Parisi sul quale Pioli e la Fiorentina vogliono puntare. Da seguire l'evoluzione nelle prossime settimane, ma la sensazione è che se dovesse partire lo farà negli ultimi giorni di mercato. E soprattutto rimanendo a giocare in Serie A per fare esperienza e proseguire nel percorso di crescita. In tal senso la Cremonese potrebbe rappresentare la soluzione ideale e, non a caso, si è già interessata da vicino alla situazione.