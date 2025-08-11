La Nazione: “Pioli riflette su Fortini. Intanto Zortea spinge per la cessione”

La domenica del mercato viola è scivolata via con le consuete certezze. Le parole di Stefano Pioli da Manchester hanno confermato la necessità di reperire sul mercato un vice Kean e (forse) anche un vice Dodò.

In attesa di capire come evolverà la questione Mandragora (rinnovo o cessione, in quest ultimo caso arriverebbe un altro centrocampista) le priorità restano chiare. Là davanti si cerca un profilo giovane con le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di Moise. Resta il sondaggio della Fiorentina con il Guingamp per Siwe, così come è noto l'apprezzamento del ds Pradè per Shpendi del Cesena. Difficile si possa andare oltre per caratura e costo.