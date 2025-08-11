Dodò e Gosens sono considerati titolari quasi sicuri sulle fasce per la prossima stagione, entrambi già in forma campionato. Il vero dubbio riguarda invece i loro vice, Fabiano Parisi a sinistra e Niccolò Fortini a destra, che finora non hanno convinto pienamente, forse anche per il poco tempo concesso in campo durante le amichevoli in Inghilterra.
La Nazione
Nazione: “Parisi non coinvolto del tutto, ma resterà. Fortini via solo in prestito”
Parisi, ex Empoli, non sembra ancora pienamente integrato nel progetto di Pioli; il rigore sbagliato contro il Manchester United è solo uno dei momenti poco brillanti di un’estate non semplice. Nonostante un interesse concreto della Lazio all’inizio della sessione estiva, la trattativa non è decollata, e al momento la sensazione è che Parisi resterà a Firenze.
Diversa invece la situazione di Fortini, molto richiesto sia in Italia che all’estero, con la Cremonese tra le ultime società interessate. Pioli si prende ancora una settimana per decidere sul giovane classe 2006, ma al momento cresce la tendenza interna a preferire un nuovo prestito per permettergli di crescere e giocare con continuità. Lo scrive la Nazione.
