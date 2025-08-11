Nazione: “Parisi non coinvolto del tutto, ma resterà. Fortini via solo in prestito”

Dodò e Gosens sono considerati titolari quasi sicuri sulle fasce per la prossima stagione, entrambi già in forma campionato. Il vero dubbio riguarda invece i loro vice, Fabiano Parisi a sinistra e Niccolò Fortini a destra, che finora non hanno convinto pienamente, forse anche per il poco tempo concesso in campo durante le amichevoli in Inghilterra.