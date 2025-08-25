Ufficiale: Piccoli è un giocatore della Fiorentina. Formula e contratto

Violanews.com ve ne aveva parlato per prima , era il 20 giugno e l'idea era quella di una possibile sostituzione di Kean in caso di addio tramite la clausola rescissoria. Ora c'è anche l'ufficialità, con tanto di comunicato della Fiorentina. L'attaccante ex Atalanta sigla un contratto di cinque anni, fino al 2030. L'ingaggio sarà di circa 1,6 milioni a stagione

Il comunicato

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio. Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21."