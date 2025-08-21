Continuano a piovere conferme sull'arrivo di Roberto Piccoli alla Fiorentina, previsto per il weekend: tra domani e sabato le visite mediche, come scrive anche Gianluca Di Marzio.
calciomercato
Piccoli, c’è anche una percentuale sulla rivendita. Di Marzio: “Cifre record”
Il giornalista scende anche nei particolari delle cifre: i viola hanno chiuso l'acquisto dell'attaccante, 10 gol nello scorso campionato con i sardi, per 25 milioni di euro più bonus, come abbiamo annunciato ieri, bonus che però vengono quantificati da Di Marzio in 2 milioni, portando il totale massimo a 27. Inoltre, nell'accordo sarebbe presente anche una percentuale sulla futura rivendita del 10% in favore del Cagliari.
Tutto questo dovrebbe rendere Piccoli di poco l'acquisto più oneroso della storia viola, dato che il primatista Nico Gonzalez è stato pagato 27 totali allo Stoccarda. Non è ufficiale, dato che i bonus devono essere sbloccati con le prestazioni sul campo. Di sicuro, in ogni caso, si tratta di un colpo straordinario per dimensioni dell'investimento da parte della Fiorentina.
