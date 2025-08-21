Piccoli, c’è anche una percentuale sulla rivendita. Di Marzio: “Cifre record”

Continuano a piovere conferme sull'arrivo di Roberto Piccoli alla Fiorentina , previsto per il weekend: tra domani e sabato le visite mediche, come scrive anche Gianluca Di Marzio.

Il giornalista scende anche nei particolari delle cifre: i viola hanno chiuso l'acquisto dell'attaccante, 10 gol nello scorso campionato con i sardi, per 25 milioni di euro più bonus, come abbiamo annunciato ieri, bonus che però vengono quantificati da Di Marzio in 2 milioni, portando il totale massimo a 27. Inoltre, nell'accordo sarebbe presente anche una percentuale sulla futura rivendita del 10% in favore del Cagliari.