VN – Piccoli-Fiorentina, scambio di documenti in corso: cifre e contratto

Roberto Piccoli sarà un giocatore viola. La Fiorentina ha offerto 25 milioni più bonus, cifra che ha convinto il Cagliari. I due club stanno scambiando i documenti, con l'attaccante che tra domani e venerdì farà le visite mediche.
Piccoli sempre più vicino alla Fiorentina
L'attaccante ha già un accordo con la dirigenza viola. Contratto di 5 anni, con Piccoli che sta spingendo per vestire la maglia della Fiorentina. Intanto, si lavora sulla cessione di Lucas Beltran, con l'offerta da 11mln del CSKA di Mosca sul tavolo. Stefano Pioli avrà quindi il suo attaccante. Roberto Piccoli andrà a comporre il reparto offensivo insieme a Moise Kean e a Edin Dzeko.
