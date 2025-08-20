Il Parma è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Frigan. La dirigenza gialloblù ha messo nel mirino profili d’esperienza come Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Alberto Cerri, tutti valutati per un possibile arrivo in prestito. Soluzioni rapide ed economiche per garantire subito rinforzi al tecnico Pecchia.
calciomercato
Di Marzio: “Parma sul Beltran con questa formula. La posizione della Fiorentina”
Tra le opzioni esplorate dal ds Cherubini c’è anche Lucas Beltrán. L’argentino, reduce da un’annata complicata con la Fiorentina, rappresenterebbe un’occasione importante per il Parma, che vorrebbe provarci con la formula del prestito. Il giocatore, infatti, resta in uscita da Firenze e il suo profilo si sposerebbe bene con le esigenze della squadra emiliana.
La trattativa, però, non è semplice. Il club viola non è propenso a lasciar partire Beltrán in prestito,preferendo valutare eventuali offerte a titolo definitivo o con formule più vantaggiose. Una posizione che complica i piani del Parma, costretto a riflettere su alternative più percorribili, senza però abbandonare del tutto la pista legata all’attaccante argentino. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
